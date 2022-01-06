Боррель: ЄС не застосовуватиме превентивні санкції щодо Росії

Євросоюз не запроваджуватиме превентивні санкції стосовно Росії, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
Про це він сказав на зустрічі з представниками медіа у Києві, повідомляє LIGA.net.
"Про всяк випадок? Про всяк випадок, ні", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість запровадження превентивних санкцій для уникнення нової великої війни.
Відповідаючи на уточнююче запитання, а якщо війна буде гібридною, він сказав: "У нас є правова база для запровадження санкцій за гібридну діяльність, за кібератаки. І ми вже цим користуємося. Кілька російських структур потрапили під санкції".
Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.
За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.
За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.