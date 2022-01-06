Боррель: ЄС не застосовуватиме превентивні санкції щодо Росії

"У нас є правова база для запровадження санкцій за гібридну діяльність, за кібератаки".

Євросоюз не запроваджуватиме превентивні санкції стосовно Росії, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Про це він сказав на зустрічі з представниками медіа у Києві, повідомляє LIGA.net.

"Про всяк випадок? Про всяк випадок, ні", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість запровадження превентивних санкцій для уникнення нової великої війни.

Відповідаючи на уточнююче запитання, а якщо війна буде гібридною, він сказав: "У нас є правова база для запровадження санкцій за гібридну діяльність, за кібератаки. І ми вже цим користуємося. Кілька російських структур потрапили під санкції".

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.

За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.