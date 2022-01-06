​43 українці звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Казахстану, - МЗС

До посольства в Казахстані звернулися 43 громадянина України у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана. Наразі вони забезпеченні житлом та їжею, дипломати підтримують із ними зв‘язок.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок. За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту м. Алмати заплановане на завтра, 7 січня. Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчою нагодою", - наголосив він.

Речник МЗС також зазначив, що інформації про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації не надходило.

"Закликаємо українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність. У разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Українські дипломати допомогли їм із пошуком місць для ночівлі. Тоді повідомлялося, що аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі і сьогодні, 6 січня, планується рейс до Києва.

У Казахстані з 2 січня тривають масові протести. 5 січня мітингарі захоплювали адміністративні будівлі, зокрема місцеві адміністрації. Також захопили алматинський аеропорт.

На тлі зіткнень громадян із силовиками президент Токаєв попросив ОДКБ, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан, відправити до Казахстану своїх "миротворців". Росія відправила повітряний десант, інші країни також перекинули своїх військових.