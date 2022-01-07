Росія перекидає літаки у Казахстан з трьох аеродромів, – ЗМІ

Росія перекидає до Казахстану 75 літаків з "миротоворцями" ОДКБ. Про це пише ria.ru у Твіттері.

Более 75 самолетов перебрасывают российских миротворцев в Казахстанhttps://t.co/C1bnRNRib9 pic.twitter.com/8fRRH3wJat — РИА Новости (@rianru) January 7, 2022

Літаки російської військово-транспортної авіації перекидаються з летовищ у Московській, Івановській та Ульяновській областях, пише Українська правда з посиланням на ЗМІ.

“Підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ… перебувають на аеродромах вантаження “Чкаловський”, “Іваново-Північний”, “Ульяновськ-Східний””, – зазначили у Міноборони РФ.

Військові вантажать штатну техніку та озброєння.

“Підрозділи зі складу російського миротворчого контингенту, які раніше прибули на територію Республіки Казахстан, розпочали виконання поставлених завдань та забезпечення прийому і розгортання основних сил миротворчого контингенту”, – зазначає російське Міноборони.

Нагадаємо, перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправлення військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ до Казахстану.

Своїх військових також мають відправити й інші члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ): Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Як повідомлялося, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан. На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.