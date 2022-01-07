Збройні сили Вірменії направили до Казахстану 100 військовослужбовців у складі “миротворчих сил” Організації Договору колективної безпеки.

Про це пишуть Новини Вірменії з посиланням на Міноборони країни.

Фото: news.am

“Миротворчий підрозділ” Збройних сил Вірменії охоронятиме об'єкти та інфраструктуру стратегічного значення.

Фото: news.am

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів.

На тлі протистоянь людей і силовиків президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), і організація вирішила відправити до країни свої війська.

Перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. 7 січня стало відомо, що Росія перекидає до Казахстану 75 літаків з "миротоворцями" ОДКБ.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправлення військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ до Казахстану.

Парламенти Таджикистану та Киргизистану дозволили відправити військових до Казахстану 7 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ військовим без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.