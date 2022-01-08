Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну
Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну
Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення
Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра в Україні падатиме дощ та мокрий сніг

Вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Завтра в Україні падатиме дощ та мокрий сніг
Фото: Макс Требухов

У неділю, 9 січня у західних та північних областях падатиме мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу.

На решті території мокрий сніг та дощ, вночі, вранці місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. 

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях 7-12° морозу.

Вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, через очікуваний снігопад у Києві із 07:00 9 січня в’їзд вантажівок до міста буде заборонено.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також