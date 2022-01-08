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На Житомирщині сільрада передала забруднені радіацією землі в незаконне користування

Йдеться про масив земель вартістю 405 млн грн.

На Житомирщині сільрада передала забруднені радіацією землі в незаконне користування
КПП "Дитятки"
Фото: Макс Требухов

Народицька селищна рада (Коростенський район, Житомирська область) незаконно передала у користування понад 2100 га радіаційно забруднених земель. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

"Установлено, що Народицькою селищною радою протягом 2020-2021 років прийнято низку неправомірних рішень про передачу у користування дев’ятьом сільськогосподарським товариствам та фермерським господарствам значний масив земель вартістю 405 млн грн. Незаконність рішення полягає в тому, що селищна рада перевищила свої повноваження, оскільки землями такої категорії розпоряджається Кабінет Міністрів України, а не територіальні громади. Крім цього, на радіоактивно забруднені землі законодавець ввів обмеження щодо використання для ведення сільськогосподарського виробництва", – йдеться у повідомленні.

Прокурори подали позови до Народицької селищної ради та приватних суб’єктів господарювання щодо повернення ними з незаконного користування радіоактивно забруднених земель площею понад 2100 га в Коростенському районі.

Наразі Господарський суд Житомирської області вже відкрив провадження.

Народичі знаходяться у північно-західній частині Житомирщини, частина цих земель постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав три укази щодо трансформації зони відчуження. Влада обіцяє зробити Чорнобиль "зоною відродження". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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