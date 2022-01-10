У Балаклії троє людей загинули через отруєння чадним газом

В одному з приватних будинків на вулиці Правди в місті Балаклія (Харківська область) у понеділок, 10 січня, знайшли мертвими трьох людей: чоловіка 1958 р. н., жінки 1960 р. н. та матері чоловіка 1933 р. н.

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом через саморобний опалювальний пристрій.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що кілька днів тому в одному з сіл на Одещині через отруєння чадним газом загинули 5 людей, з них троє - діти.

Чадний газ – продукт неповного згорання різних видів палива, деревини, сміття тощо. Він не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути.

Випадки отруєння чадним газом трапляються внаслідок порушення правил експлуатації газових приладів, пічного опалення та нехтування правилами безпеки.