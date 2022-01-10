У Львові затримали 22-річного чоловіка за повідомлення про мінування пасажирського поїзда

Мешканцю Рівненської області загрожує до шести років ув'язнення.

Поліція Львова затримала 22-річного мешканця Рівненської області за підозрою в повідомленні про мінування пасажирського поїзда "Дніпро - Івано-Франківськ".

На сайті облуправління Національної поліції сказано, що подія сталася 8 січня близько 20 години.

Через анонімне повідомлення про мінування поїзд зупинили в Кіровоградській області та перевірили. Вибухотехніки та кінологи не знайшли вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Тому було відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.259 (неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Підозрюваного вдалося знайти і швидко затримати, йому мають обрати запобіжний захід.

Про мотиви чоловіка поліція не повідомила.

Нагадаємо, що минулого року Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за псевдомінування.

За рішенням депутатів, неправидиве повідомлення про мінування критично важливих об'єктів інфраструктури, будівель державних органів, закладів охорони здоров'я та освіти тепер буде каратися позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.