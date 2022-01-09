В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих

В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, однак, у всіх відсутні термінали для розрахунку картками.
Про це свідчить відповідь з АТ “Укрзалзіниця” за запит LB.ua.
Зазначається, що в жодній із їдалень не реалізовують алкогольні напої. Скарг на обслуговування у закладах минулого року не надходило.
Для громадян відкритими є наступними їдальні:
- м. Дніпро, площа Старомостова, 3-Б;
- м. Харків, вул. Є.Котляра,7;
- м. Харків. вул. Залізнична, 4в;
- м. Лозова, вул.38-ї Гвардійської дивізії, 7;
- м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 6;
- м. Кривий Ріг, вул. Залізничників, 2;
- м. Куп’янськ, вул. Красна, 65Е.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року "УЗ" відкрила на Центральному залізничному вокзалі в Києві лаунж-зону.