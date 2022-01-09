Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
ГоловнаСуспільствоЖиття

В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих

У жодній із них не реалізовують алкогольні напої.

В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
Фото: Укрзалізниця

В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, однак, у всіх відсутні термінали для розрахунку картками.

Про це свідчить відповідь з АТ “Укрзалзіниця” за запит LB.ua.

Зазначається, що в жодній із їдалень не реалізовують алкогольні напої. Скарг на обслуговування у закладах минулого року не надходило.

Для громадян відкритими є наступними їдальні:

  • м. Дніпро, площа Старомостова, 3-Б;
  • м. Харків, вул. Є.Котляра,7;
  • м. Харків. вул. Залізнична, 4в;
  • м. Лозова, вул.38-ї Гвардійської дивізії, 7;
  • м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 6;
  • м. Кривий Ріг, вул. Залізничників, 2;
  • м. Куп’янськ, вул. Красна, 65Е.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року "УЗ" відкрила на Центральному залізничному вокзалі в Києві лаунж-зону.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також