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Мешканці села на Запоріжжі знайшли у саду 100-кілограмову бомбу

Оперативна група спостерігала за розмінуванням в режимі реального часу.

У Запорізькій області на подвір’ї приватного будинку мешканці під час городніх робіт виявили 100-кілограмову бомбу.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Вони викорчовували старі дерева в саду, коли виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний.

“Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як 100 – кілограмову авіабомбу часів минулих війн”, – йдеться у повідомленні. 

Оперативна група спостерігала за проведенням розмінування в режимі реального часу.

Фахівці-піротехніки знешкодили бомбу в спеціально відведеному місці. 

Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована. 

“До місця події рятувальники прямували, використовуючи систему геокодування “what3words”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, торік у Сумській області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили німецьку авіаційну бомбу SC-500 часів Другої світової війни.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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