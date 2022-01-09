Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Вони викорчовували старі дерева в саду, коли виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний.
“Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як 100 – кілограмову авіабомбу часів минулих війн”, – йдеться у повідомленні.
Оперативна група спостерігала за проведенням розмінування в режимі реального часу.
Фахівці-піротехніки знешкодили бомбу в спеціально відведеному місці.
Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована.
“До місця події рятувальники прямували, використовуючи систему геокодування “what3words”, – додали у ДСНС.
Нагадаємо, торік у Сумській області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили німецьку авіаційну бомбу SC-500 часів Другої світової війни.