Оперативна група спостерігала за розмінуванням в режимі реального часу.

Запорізькій області на подвір’ї приватного будинку мешканці під час городніх робіт виявили 100-кілограмову бомбу.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Вони викорчовували старі дерева в саду, коли виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний.

“Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як 100 – кілограмову авіабомбу часів минулих війн”, – йдеться у повідомленні.

Оперативна група спостерігала за проведенням розмінування в режимі реального часу.

Фахівці-піротехніки знешкодили бомбу в спеціально відведеному місці.

Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована.

“До місця події рятувальники прямували, використовуючи систему геокодування “what3words”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, торік у Сумській області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили німецьку авіаційну бомбу SC-500 часів Другої світової війни.