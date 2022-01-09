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У львівському аеропорту викрили пасажирку з фальшивим хорватським паспортом

Торік держкордон за підробленими документами хотіли перетнути понад 1,8 тис. осіб. 

У львівському аеропорту викрили пасажирку з фальшивим хорватським паспортом

У міжнародному аеропорту “Львів” прикордонники викрили українку з фальшивим паспортом.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу “Венеція-Львів” одна з прибулих пред'явила закордонний паспорт Хорватії.

У прикордонника виникли сумніви щодо дійсності документа. Після перевірки встановили, що паспорт повністю підроблений.

Згодом охоронці кордону з’ясували, що жінка є громадянкою України.  

“Дії порушниці підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання ДКУ” та ч.4 ст.358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, впродовж 2021 року державний кордон України за підробленими документами хотіли перетнути понад 1,8 тис. осіб. У порівнянні з 2020-м цей показник зріс у 3,7 рази.

Нагадаємо, у листопаді в аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили п’ять підроблених паспортів пасажирів рейсу “Київ – Барселона”, які пред'явили громадяни Вірменії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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