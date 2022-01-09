Прикордонники попереджають про черги перед трьома пунктами пропуску на кордоні з Польщею

Сьогодні в пунктах пропуску на українському кордоні зафіксували збільшення кількості транспорту та пасажирів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами Європейського союзу.

“Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують закордон після завершення новорічно-різдвяних свят”, – зазначила пресслужба прикордонників.

Перед деякими пунктами пропуску, зокрема – “Краківець”, “Шегині” та “Грушів”, виникає скупчення транспортних засобів, у середньому – від 80 до 150 автівок, як легкових, так і вантажних.

Водночас черги немає перед пунктами пропуску “Ягодин”, “Устилуг”, “Угринів” та “Смільниця”.

Для мандрівників, які не зробили ПЛР-тести на ковід за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску працюють мобільні лабораторії. Ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Загалом за минулу добу, 8-9 січня, кордон держави перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів. У західному напрямку, зокрема, держрубіж перетнуло 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. машин.

Тому Держприкордонслужба збільшила кількість прикордонних нарядів, аби пропуск був максимально швидким і водночас відповідав критеріям безпеки.