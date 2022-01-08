Данілов вважає збиття українського літака МАУ під Тегераном терористичним актом

"У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак. Ми можемо це припустити".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає збиття українського літака МАУ рейсу PS752, що трапилося два роки тому під Тегераном, терористичним актом.

Про це він повідомив у коментарі "Голосу Америки".

"Те, що відбулося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака", – зазначив він.

Секретар РНБО висловив розчарування тим, що Іран відмовився співпрацювати в розслідуванні трагедії та у виплаті компенсацій. Він підкреслив, що до і після ракетних ударів Ірану в роковий день влада дозволяла іншим цивільним літакам злітати.

"У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак. Ми можемо це припустити", – цитує Данілова медіа.

Секретар РНБО додав, що ті, хто нібито чекав запуску атаки, були іранськими високопосадовцями, адже жоден оператор ПВО не може ухвалити таке рішення самостійно.

Нагадаємо, після катастрофи, в якій загинуло 176 громадян різних країн, Іран відкидав звинувачення в збиті, але через кілька днів визнав, що ракета по борту була випущена "помилкою оператора ПВО".

Влада Ірану досі приховує імена і посади обвинувачених у кримінальній справі, яка стосується збиття у 2020 році літака МАУ. Іран також продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу.