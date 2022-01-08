Віддаємо перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України, – Блінкен

Заява зроблена за день до саміту Росія-США, що пройде в Женеві.

США прагнуть до змістовного діалогу з Росію і вважають, що дипломатія є єдиним шляхом для вирішення кризи.

Водночас Штати готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України. Відповідна заява оприлюднена в Twitter держсекретаря США Ентоні Блінкена за два дні до саміту з РФ у Женеві.

"Ми прагнемо до змістовного взаємного діалогу з Росією, консультацій та координації з нашими союзниками і партнерами. Ми віддаємо перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України", – написав Ентоні Блінкен.

Diplomacy is the only responsible way to resolve this crisis. We are committed to meaningful reciprocal dialogue with Russia & consultation and coordination with our Allies & partners. We prefer diplomacy, but stand ready to respond to further Russian aggression against Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2022

Як відомо, післязавтра представники Росії та Штатів проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

30 грудня відбулася друга за місяць телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер нагадав Путіну про санкції в разі нового вторгнення до України.

2 січня Байден говорив із Володимиром Зеленським. Він засвідчив усебічну підтримку України.

7 січня Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після міністерської зустрічі НАТО. Держсекретар також офіційно оголосив, що Штати підтримують Україну і готові до небачених раніше санкцій.