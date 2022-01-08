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Віддаємо перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України, – Блінкен

Заява зроблена за день до саміту Росія-США, що пройде в Женеві. 

Віддаємо перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України, – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

США прагнуть до змістовного діалогу з Росію і вважають, що дипломатія є єдиним шляхом для вирішення кризи.

Водночас Штати готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України. Відповідна заява оприлюднена в Twitter держсекретаря США Ентоні Блінкена за два дні до саміту з РФ у Женеві.

"Ми прагнемо до змістовного взаємного діалогу з Росією, консультацій та координації з нашими союзниками і партнерами. Ми віддаємо перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальшу агресію Росії проти України", – написав Ентоні Блінкен.

Як відомо, післязавтра представники Росії та Штатів проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. 

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

30 грудня відбулася друга за місяць телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер нагадав Путіну про санкції в разі нового вторгнення до України.

2 січня Байден говорив із Володимиром Зеленським. Він засвідчив усебічну підтримку України. 

7 січня Блінкен поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після міністерської зустрічі НАТО. Держсекретар також офіційно оголосив, що Штати підтримують Україну і готові до небачених раніше санкцій.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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