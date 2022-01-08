Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення
Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну
Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну
ГоловнаСвіт

Інформацію про можливість скорочення військ США у Східній Європі заперечили у Держдепі

Ця інформація є неточною.

Інформацію про можливість скорочення військ США у Східній Європі заперечили у Держдепі
Фото: dip.org.ua

Інформація про можливість скорочення військ США у Східній Європі є неточною.

Про це у Твіттері написав речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи відповідний матеріал американського видання NBC News.

“Це неточно, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США у Східній Європі у межах підготовки до переговорів з Росією наступного тижня”, – сказав він.

За словами Прайса, Сполучені Штати “чітко заявили Росії, публічно та приватно", що, якщо країна продовжить вторгнення в Україну, "ми посилимо наших партнерів по НАТО на східному фланзі, перед якими ми як союзники маємо священні зобов’язання".

Нагадаємо, NBC News з посилання на власні джерела, повідомили, що Адміністрація Джо Байдена готова обговорити з Росією скорочення військової присутності США у Східній Європі, зокрема Польщі та країнах Балтії.

15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почнуться 10 січня у Женеві, де зустрінуться представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також