Інформацію про можливість скорочення військ США у Східній Європі заперечили у Держдепі

Інформація про можливість скорочення військ США у Східній Європі є неточною.

Про це у Твіттері написав речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи відповідний матеріал американського видання NBC News.

“Це неточно, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США у Східній Європі у межах підготовки до переговорів з Росією наступного тижня”, – сказав він.

За словами Прайса, Сполучені Штати “чітко заявили Росії, публічно та приватно", що, якщо країна продовжить вторгнення в Україну, "ми посилимо наших партнерів по НАТО на східному фланзі, перед якими ми як союзники маємо священні зобов’язання".

In fact, we have been clear with Russia, publicly and privately, that should Russia further invade Ukraine we would reinforce our @NATO partners on the eastern flank, to whom we have sacred obligation as Allies. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

Нагадаємо, NBC News з посилання на власні джерела, повідомили, що Адміністрація Джо Байдена готова обговорити з Росією скорочення військової присутності США у Східній Європі, зокрема Польщі та країнах Балтії.

15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почнуться 10 січня у Женеві, де зустрінуться представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.