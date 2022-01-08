Cеред них є іноземці.

З початку протестів у Казахстані затримали 4404 людини.

Про це телеканал Хабар24 повідомив у Телеграмі з посиланням на МВС країни.

Фото: ЕРА/UPG Алмати, 5 січня

В одному з сіл Алматинської області затримано понад сто людей. Серед затриманих є іноземці, але з яких саме країн – не відомо.

Фото: ЕРА/UPG Алмати, 5 січня

Крім того, на одному із СТО у мікрорайоні Калкаман міста Алмати поліцейські вилучили патрони, боєприпаси та викрадені речі: велосипеди, телевізори, мобільні телефони, пише Радіо Азаттик.

У населеному пункті Жамбилської області виявлено схованку зброї: кілька автоматів та пістолетів.

Зранку, 8 січня у центрі Алмати продовжуються постріли, хоча вже не такі інтенсивні, як учора. На площі Республіки чергують військові та спецтехніка.

Фото: ЕРА/UPG Нур-Султан, 8 січня

Фото: ЕРА/UPG Нур-Султан, 8 січня

Фото: ЕРА/UPG Нур-Султан, 8 січня

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів.

Тоді у всьому Казахстані ввели надзвичайний стан. На тлі протистоянь людей і силовиків президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), і організація вирішила відправити до країни свої війська.

7 січня Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що на Алмати “напали 20 тисяч бандитів і дав наказ військовим без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.

Станом на 7 січня було відомо, що під час “зачистки” в Алмати вбили 26 “ злочинців”, а ще 18 озброєних – поранили.