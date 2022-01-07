NBC: США готові обговорити з Росією скорочення військ у Східній Європі

Адміністрація Джо Байдена готова обговорити з Росією скорочення військової присутності США у Східній Європі, зокрема Польщі та країнах Балтії.

Про це повідомило американське видання NBC News з посиланням на власні джерела.

Зміна чисельності військ, за задумом США, має відбуватися на умовах паритетності. Тобто Росія також повинна буде скоротити свою військову присутність в цьому регіоні, причому відведення російських військ від кордонів з Україною буде недостатньо.

Крім того, на переговорах можуть підняти питання про зменшення масштабів військових навчань з обох сторін, а також своєчасне інформування про переміщення військ і розміщення в Калінінградській області РФ комплексів "Іскандер" з ракетами, які здатні нести ядерні заряди. Видання пише, що це може нагадувати уже нечинний Договір про звичайні збройні сили в Європі від 1990 року, який було підписано НАТО та тодішньою Організацією Варшавського договору.

Але оскільки США досі не впевнені, чи Росія хоче дипломатичного врегулювання, у Білому домі паралельно готуються до необхідності озброїти Україну.

Тому США разом з іншими членами альянсу працюють над можливістю передачі України переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger класу "земля-повітря". Вони можуть використовуватися для збиття гелікоптерів та безпілотних апаратів.

Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги на додаток до тієї, яку Україна вже отримує.

Крім того, США нібито попередять Росії, що будуть допомагати силам опору в Україні (у випадку окупації Росією нових територій) та підтримають розширення присутності НАТО в Східній Європі.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почнуться 10 січня у Женеві, де зустрінуться представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.