Фото: EPA/UPG

У Пакистані під час снігопаду загинула щонайменше 21 людина. Вони застрягли в своїх авто у снігу, пише BBC.

Військові розчищають дороги в надії врятувати тих, хто опинився в сніговій пастці біля міста Муррі. За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, загалом під час бурі застрягли близько 1000 авто.

"Вперше за 15-20 років в Муррі приїхала така кількість туристів, що викликало таку кризу", – заявив він.

За останні дні більше 100 000 машин вʼїхали в Муррі, що лежить на півночі від Ісламабада, щоб побачити аномально сильний снігопад.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За даними правоохоронців, принаймні шестеро людей замерзли в машинах, але поки неясно, як померла решта. Припускають, що деякі могли загинути через задуху внаслідок вдихання парів. За попередніими даними, померлі є туристами, а не місцевими мешканцями.

У регіоні через кількаденні опади оголосили стихійне лихо. Виїхати звідти складно, а місцеві зіткнулися з нестачею газу та води, повідомляють очевидці.

Цієї зими чимало пакистанських міст зіткнулися з аномально низькою температурою для свого клімату – подекуди вона падала до -10.