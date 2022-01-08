У Казахстані затримали ексголову Комітету нацбезпеки через держзраду

У Казахстані затримали колишнього голову Комітету національної безпеки, експрем’єр-міністра та голову адміністрації президента Каріма Масімова.

Про це йдеться на сайті КНБ.

Його затримали 6 січня і доправили в ізолятор тимчасового тримання.

Комітет нацбезпеки країни розпочав досудове розслідування за фактом державної зради.

“6 січня поточного року Комітет національної безпеки розпочав досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан”, – йдеться у повідомленні.

Іншу інформацію наразі не розголошують.

Як пише Суспільне, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Масімова з посади голови КНБ 5 січня на тлі протестів. Цю посаду отримав Єрмек Сагімбаєв.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів.

Тоді у всьому Казахстані ввели надзвичайний стан. На тлі протистоянь людей і силовиків президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), і організація вирішила відправити до країни свої війська.

7 січня Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що на Алмати “напали 20 тисяч бандитів і дав наказ військовим без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.

Станом на 7 січня було відомо, що під час “зачистки” в Алмати вбили 26 “ злочинців”, а ще 18 озброєних – поранили.

З початку протестів у Казахстані затримали 4404 людини. Серед затриманих є іноземці, але з яких саме країн – не відомо.