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Слідству відомі ймовірні виконавці у справі катастрофи МАУ, – Мамедов

Україні слід активізувати власне розслідування, зазначив ексзаступник Генпрокурора.

Слідству відомі ймовірні виконавці у справі катастрофи МАУ, – Мамедов
Гюндуз Мамедов
Фото: Цензор

Слідству відомі ймовірні виконавці у справі про катастрофу рейсу PS752 літака “Міжнародних авіаліній України” 8 січня 2020 року.

Про це колишній заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов написав у Твіттері.

Мамедов працював у складі міжнародної групи з розслідування цього злочину.

“З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб”, – написав він.

Мамедов додав, що за два роки з боку Ірану фактично немає співпраці у справі.

“Cлідство України просувалося би значно краще, якби Іран надав належне сприяння. Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли”, – зазначив Мамедов.

За його словами, у разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україні може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН.

Зазначимо, як пише Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ, Іран готовий до двосторонніх переговорів з країнами, які втратили своїх громадян в результаті авіакатастрофи літака.

Нагадаємо, два роки тому у Тегерані сталася катастрофа рейсу PS752 літака “Міжнародних авіаліній України”, внаслідок якої загинуло всі 176 людей, які були на борту.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи.

Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об'єкт”.

У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану – це спроба приховати істинні причини його збиття.

6 січня стало відомо, що Іран відмовився від переговорів про компенсації сім’ям жертв катастрофи літака МАУ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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