Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото

Кетрін Міддлтон – герцогиня Кембриджська святкує сьогодні 40-річчя.

Спеціально до цієї події фотограф Паоло Роверсі зробив фото Кейт, на яких вона одягнена у сукні від бренду Alexander McQueen.

Кетрін на двох чорно-білих світлинах носить сережки, які належали Діані, принцесі Уельській, а на ще одному – сережки, позичені королевою.

“Вони показують, як вона хоче презентувати себе в 40, і вони підкреслюють глянцевий, старомодний гламур”, – пише BBC.

Фото: PAOLO ROVERSI

Портрети герцогині виставлять у Беркширі, Сент-Ендрюс та Англсі – місцях, де колись жила дружина онука королеви Великобританії Єлизавети IІ.

Беркшир – це округ дитинства Кейт, де вона виховувалася. Сент-Ендрюс – місце, де Кетрін вступила до університету і розпочала стосунки зі своїм чоловіком Вільямом. А Англсі – це місце, де пара жила разом до і на початку їхнього шлюбу.

Фото також стануть частиною проєкту британської Національної портретної галереї, покровителем якої є герцогиня.

“Це не королівський вибір. Вони особисті для герцогині, чиє щасливе і спокійне дитинство стало взірцем того, як вона керує життям, яким живе зараз”, – зазначає видання.

Фото: PAOLO ROVERSI Кейт Міддлтон

Оскільки королева робить менше і працює по-іншому через свій вік, герцогиня та герцог Кембриджські матимуть більше королівських обов'язків.

“Герцогиня зосереджуватиме увагу на проблемах психічного здоров'я, залежностей та питаннях, що стосуються дітей. Вона також продовжуватиме захищати приватне життя своїх дітей”, – додає BBC.