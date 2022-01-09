У Казахстані продовжуються “зачистки”, затримано майже 6 тис. осіб

У Казахстані продовжуються “зачистки” населених пунктів. Про це повідомила пресслужба президента Касима-Жомарта Токаєва.

У містах країни виставлено блокпости, а об’єднаному “миротворчому” контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів.

Також проводяться оперативні заходи щодо “встановлення місцезнаходження та затримання терористів, збору та документування доказової бази, проведення відповідних експертиз”.

Наразі порушено 125 кримінальних справ, до органів поліції доставлено 5,8 тисяч осіб, серед них є багато іноземців.

У пресслужбі наголосили, що у всіх регіонах країни ситуація стабілізована, правоохоронці звільнили всі раніше захоплені адміністративні будинки, відновлюється робота комунальних об'єктів та систем життєзабезпечення.

Токаєв доручив створити Урядову комісію з питань ліквідації наслідків, заподіяних внаслідок протестів в окремих регіонах.

Як пише телекомпанія “Cвіт”, 134 затриманих підозрюють у особливо тяжких злочинах.

“Мародерами розграбовано понад 100 великих магазинів та банків, знищено понад 400 автомобілів. 16 силовиків загинули”, – йдеться у повідомленні.

Точних даних щодо постраждалих серед цивільного населення немає.

Водночас стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобілю в Алмати загинула 7-річна дівчинка. Про це пишуть Новини Казахстану з посиланням на дитячого омбудсмана країни Аружан Саїн.

BBC з посиланням на МВС країни також інформує про 16 загиблих силовиків і понад 1300 постраждалих співробітників поліції, нацгвардії та військовослужбовців. Раніше влада повідомляла про 18 загиблих.

Під час протестів пошкоджено та знищено понад 400 автомобілів, зокрема 346 поліцейських, розграбовано понад 100 великих об'єктів торгівлі та банків, попередні збитки становлять близько 212 млн доларів.

Нагадаємо, на тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". Організація вирішила спрямувати туди своїх військових для придушення протестів. Росія відправила своїх десантників. Керувати операцією призначили російського генерала, який керував окупацією Криму.

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.

З початку протестів у Казахстані затримали понад 4,4 тис. людей. Точна кількість жертв невідома, але вчора МВС говорило про 26 загиблих з боку мітингарів.

Також стало відомо про загибель 11-річного хлопчика, який прогулювався в Алмати з батьками.