Вони закликали назвати конкретні санкції проти Росії та збільшити військову допомогу Україні.

Українські активісти зібралися на мітинг Support Ukraine now ("Підтримай Україну зараз") у Вашингтоні під стінами Білого дому. Захід стартував о 12 годині дня за місцевим часом (19 за Києвом), і, згідно з анонсом, має тривати дві години.

Організатори акції закликають визначити конкретні і потужні санкції проти Росії, зокрема й її газогону "Північний потік-2", а також збільшити військову допомогу Україні, пише "Голос Америки". Кількість учасників не повідомляється, але серед них є представники української діаспори, американці і громадяни інших країн.

Акція влаштована на тлі майбутніх перемовин США із Росією, які почнуться вже 10 січня у Женеві.

Учасники скандують Putin – out!

Згідно з інформацією заходу в Facebook, організаторами виступили United Help Ukraine, Український конгресовий комітет Америки, Ukrainian American Veterans, US Ukrainian Activists, та члени української діаспори.

Паралельно з акцією на підтримку України під Білим домом відбувається мітинг на підтримку Казахстану.

Нагадаємо, що післязавтра стартують перемовини з Росію щодо її "гарантій безпеки" – ультиматуму не брати до НАТО нових членів у Східній Європі. Також 10 січня пройде засідання Комісії Україна-НАТО.

12 січня планується засідання Ради НАТО-Росія, потім – засідання Постійної ради ОБСЄ.