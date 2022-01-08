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Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому

Вони закликали назвати конкретні санкції проти Росії та збільшити військову допомогу Україні. 

Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Фото: скрін трансляції Голосу Америки

Українські активісти зібралися на мітинг Support Ukraine now ("Підтримай Україну зараз") у Вашингтоні під стінами Білого дому. Захід стартував о 12 годині дня за місцевим часом (19 за Києвом), і, згідно з анонсом, має тривати дві години. 

Організатори акції закликають визначити конкретні і потужні санкції проти Росії, зокрема й її газогону "Північний потік-2", а також збільшити військову допомогу Україні, пише "Голос Америки". Кількість учасників не повідомляється, але серед них є представники української діаспори, американці і громадяни інших країн. 

Акція влаштована на тлі майбутніх перемовин США із Росією, які почнуться вже 10 січня у Женеві. 

Учасники скандують Putin – out!

Згідно з інформацією заходу в Facebook, організаторами виступили United Help Ukraine, Український конгресовий комітет Америки, Ukrainian American Veterans, US Ukrainian Activists, та члени української діаспори. 

Паралельно з акцією на підтримку України під Білим домом відбувається мітинг на підтримку Казахстану.

Нагадаємо, що післязавтра стартують перемовини з Росію щодо її "гарантій безпеки" – ультиматуму не брати до НАТО нових членів у Східній Європі. Також 10 січня пройде засідання Комісії Україна-НАТО.

12 січня планується засідання Ради НАТО-Росія, потім – засідання Постійної ради ОБСЄ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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