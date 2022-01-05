Україна та Великобританія скоординували позиції на тлі агресивних дій Росії

Голова МЗС Великобританії поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із державною секретаркою у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Ліз Трасс поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу проведуть позачергове засідання 7 січня. Головною темою зустрічі стане накопичення Росією військ на окупованих територіях України та біля неї.

Напередодні у НАТО підтвердили заплановані на 12 січня перемовини з Росією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що будь-який діалог з Росією "повинен вестися на основі взаємності, з урахуванням занепокоєння НАТО щодо дій Росії... і з консультаціями з європейськими партнерами НАТО".

До цього, 10 січня, мають відбутися переговори в форматі Росія-США. Вони проходитимуть у Женеві, участь президентів Володимира Путіна і Джо Байдена не передбачається. На перемовинах, як очікується, піднімуть теми безпекової ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.