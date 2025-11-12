У Грузії розбився турецький літак C-130, який летів з Азербайджану

На борту було 20 турецьких військовослужбовців і члени екіпажу. Ніхто не вижив.

Турецький військово-транспортний літак C-130, що прямував з Азербайджану, зазнав катастрофи в Грузії.

Про це повідомило Міноборони Туреччини.

На борту було 20 турецьких військовослужбовців, у тому числі члени екіпажу. Ніхто не вижив.

Авіакатастрофа сталась у вівторок, 11 листопада. Військово-транспортний літак C-130 вилетів з Азербайджану до Туреччини та розбився у Грузії приблизно за п’ять км від кордону.

За даними видання "Ехо Кавказу", літак зник із радарів через кілька хвилин після вильоту, не подавши сигналу тривоги. Того ж дня у мережі опублікували відео авіакатастрофи. На ньому видно, що літак втрачає висоту, обертаючись у "штопорі".

У заяві грузинської сторони було сказано, що літак не надсилав сигналів лиха і зник з радарів через кілька хвилин після того, як увійшов у повітряний простір країни. За фактом авіакатастрофи розпочали кримінальне провадження частиною 4 статті 275 "Порушення правил руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людини".