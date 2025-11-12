До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США запровадили нові санкції проти Ірану

Серед нових підсанкційних компаній є дві з України.

США запровадили нові санкції проти Ірану. Вони мають зупинити виробництво іранських ракет та ударних дронів. 

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Під нові санкції потрапили 32 юридичні та фізичні особи. До списку потрапили компанії з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та інших країн, зокрема з України.

Йдеться про компанії GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) і Ekofera LLC (Ekofera). 

За даними Мінфіну США ці компанії були підставними для іранського агента з закупівель Бахрама Табібі. Через них Іран закуповував і постачав аерокосмічні матеріали іранському авіаційному підприємству HESA.
