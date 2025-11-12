Серед нових підсанкційних компаній є дві з України.

США запровадили нові санкції проти Ірану. Вони мають зупинити виробництво іранських ракет та ударних дронів.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Під нові санкції потрапили 32 юридичні та фізичні особи. До списку потрапили компанії з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та інших країн, зокрема з України.

Йдеться про компанії GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) і Ekofera LLC (Ekofera).

За даними Мінфіну США ці компанії були підставними для іранського агента з закупівель Бахрама Табібі. Через них Іран закуповував і постачав аерокосмічні матеріали іранському авіаційному підприємству HESA.