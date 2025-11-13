Єврокомісар Домбровскіс: Британія і Канада можуть профінансувати Україну за моделлю «репараційних позик»

Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, — так званих «репараційних позик».

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає «Європейська правда».

«Великобританія та Канада вже заявили про свою зацікавленість і готовність застосувати підхід, подібний до моделі “репараційних позик”, пов’язаної з замороженими російськими суверенними активами, які вони мають на своїй території», — сказав Домбровскіс.

Він також повідомив, що Єврокомісія перебуває у контакті з владою Японії, яка розглядає можливість приєднання до цієї ініціативи.