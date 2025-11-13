Єврокомісар Домбровскіс: Британія і Канада можуть профінансувати Україну за моделлю «репараційних позик»

Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, — так званих «репараційних позик».
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає «Європейська правда».
«Великобританія та Канада вже заявили про свою зацікавленість і готовність застосувати підхід, подібний до моделі “репараційних позик”, пов’язаної з замороженими російськими суверенними активами, які вони мають на своїй території», — сказав Домбровскіс.
Він також повідомив, що Єврокомісія перебуває у контакті з владою Японії, яка розглядає можливість приєднання до цієї ініціативи.
- Днями стало відомо, що переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву.
- Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території.
- Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.