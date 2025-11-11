ЄС не може домовитися щодо використання російських активів для допомоги Україні

Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin цього місяця.

Переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву, повідомляє Politico.

Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території. Два європейські чиновники, знайомі з ходом переговорів, розповіли, що спроби переконати Брюссель підтримати ініціативу в п’ятницю успіху не мали.

Ситуацію ускладнив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що його держава не братиме участі в жодних схемах із вилучення російських активів, якщо кошти планують спрямувати на військові потреби України.

Його заява підкреслює юридичні ризики, з якими стикається Єврокомісія, адже дружні РФ країни, як-от Угорщина чи Словаччина, можуть заблокувати продовження санкцій проти Росії, що є умовою реалізації плану. Саме тому Брюссель працює над юридичною лазівкою, яка дозволить залишати активи замороженими, доки Москва не припинить війну і не компенсує збитки Україні.

Без такого механізму Словаччина або Угорщина можуть фактично зірвати всю ініціативу, оскільки санкції ЄС потрібно поновлювати кожні шість місяців.

Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.

Серед варіантів розглядають можливу участь Норвегії, чий міністр фінансів Єнс Столтенберг цього тижня прибуде до Брюсселя. Політики й економісти у країні пропонують, щоб Норвегія надала гарантії за кредитом, використовуючи ресурси свого суверенного фонду, однак імовірність такого рішення низька.

Також Єврокомісія закликає країни ЄС використовувати програму SAFE обсягом 150 мільярдів євро для пришвидшення закупівель оборонних контрактів і постачання зброї Україні.

Остаточне рішення лідери ЄС можуть ухвалити не раніше середини грудня, але чиновники визнають, що цього буде запізно — узгодження всіх юридичних і парламентських процедур у Франції та Німеччині може затягнутися на кілька місяців.

Затримка в ухваленні рішення, зазначають у ЄС, також гальмує нове фінансування від Міжнародного валютного фонду, який очікує стабільного плану підтримки для України, перш ніж виділити новий транш.