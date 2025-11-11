Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

Біля суду у столиці Пакистану підірвався смертник, 12 людей загинули

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, але у країні знову активізується пакистанська гілка афганського руху “Талібан”.

Біля суду у столиці Пакистану підірвався смертник, 12 людей загинули
Фото: EPA/UPG

Сьогодні біля будівлі суду в столиці Пакистану Ісламабаді терорист-смертник убив щонайменше 12 людей. 27 осіб отримали поранення.

Про це пише France24 з посиланням на міністра внутрішніх справ Мохсіна Накві.

Вибух стався біля входу до окружного суду пакистанської столиці, який зазвичай переповнений відвідувачами.

Смертник намагався потрапити до будівлі суду, але підірвав пристрій на вулиці поруч із поліцейською машиною, прочекавши там 10-15 хвилин.

“Ми розслідуємо цей інцидент під різними кутами. Це не просто черговий вибух. Це сталося прямо в Ісламабаді”, – сказав міністр.

Накві не звинуватив у теракті жодне збройне угруповання. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, але у країні знову активізується пакистанська гілка афганського руху “Талібан”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies