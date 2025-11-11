Біля суду у столиці Пакистану підірвався смертник, 12 людей загинули

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, але у країні знову активізується пакистанська гілка афганського руху “Талібан”.

Сьогодні біля будівлі суду в столиці Пакистану Ісламабаді терорист-смертник убив щонайменше 12 людей. 27 осіб отримали поранення.

Про це пише France24 з посиланням на міністра внутрішніх справ Мохсіна Накві.

Вибух стався біля входу до окружного суду пакистанської столиці, який зазвичай переповнений відвідувачами.

Смертник намагався потрапити до будівлі суду, але підірвав пристрій на вулиці поруч із поліцейською машиною, прочекавши там 10-15 хвилин.

“Ми розслідуємо цей інцидент під різними кутами. Це не просто черговий вибух. Це сталося прямо в Ісламабаді”, – сказав міністр.

Накві не звинуватив у теракті жодне збройне угруповання. Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, але у країні знову активізується пакистанська гілка афганського руху “Талібан”.