Франція зняла з Дурова обмеження на поїздки, - Bloomberg

Влада Франції зняла із засновника Telegram Павла Дурова обмеження на переміщення, пов’язані з розслідуванням щодо роботи месенджера.
Рішення ухвалили 10 листопада, повідомило агентство Bloomberg. Таке ж повідомлення оприлюднило й агентство France-Presse, пославшись на джерело в судових органах.
За словами одного з них, протягом останнього року Дуров "повністю дотримувався судового нагляду".
Співрозмовник Bloomberg розповів, що останнє рішення повністю знімає заборону на виїзд Дурова з Франції, а також скасовує вимогу до нього регулярно відмічатися в місцевій поліцейській дільниці.
Затримання Дурова у Франції
- 24 серпня минулого року стало відомо, що Дурова заарештували в аеропорту Парижа.
- Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на затримання і наголосив що це - не політичне рішення.
- 29 серпня Дурова було звільнено у залі суду під заставу у 5 мільйонів євро. Він не може залишати територію Франції та повинен двічі на тиждень звітувати поліції.
- Пізніше Дуров визнав, що Telegram не є ідеальним, але відкинув звинувачення в тому, що платформа стала "раєм для анархістів" і обіцяє зробити висновки із подій у Парижі для поліпшення месенджера. Він також казав, що Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера.