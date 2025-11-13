До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГоловнаСвіт

Франція зняла з Дурова обмеження на поїздки, - Bloomberg

Це рішення повністю знімає заборону на виїзд і скасовує вимогу регулярно відмічатися в місцевій поліції.

Франція зняла з Дурова обмеження на поїздки, - Bloomberg
Ілюстративне фото: Дуров під час інтерв’ю Такеру Карлсону
Фото: скріншот

Влада Франції зняла із засновника Telegram Павла Дурова обмеження на переміщення, пов’язані з розслідуванням щодо роботи месенджера. 

Рішення ухвалили 10 листопада, повідомило агентство Bloomberg. Таке ж повідомлення оприлюднило й агентство France-Presse, пославшись на джерело в судових органах. 

За словами одного з них, протягом останнього року Дуров "повністю дотримувався судового нагляду".

Співрозмовник Bloomberg розповів, що останнє рішення повністю знімає заборону на виїзд Дурова з Франції, а також скасовує вимогу до нього регулярно відмічатися в місцевій поліцейській дільниці.

Затримання Дурова у Франції
﻿
