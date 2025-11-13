Франція зняла з Дурова обмеження на поїздки, - Bloomberg

Це рішення повністю знімає заборону на виїзд і скасовує вимогу регулярно відмічатися в місцевій поліції.

Ілюстративне фото: Дуров під час інтерв’ю Такеру Карлсону

Влада Франції зняла із засновника Telegram Павла Дурова обмеження на переміщення, пов’язані з розслідуванням щодо роботи месенджера.

Рішення ухвалили 10 листопада, повідомило агентство Bloomberg. Таке ж повідомлення оприлюднило й агентство France-Presse, пославшись на джерело в судових органах.

За словами одного з них, протягом останнього року Дуров "повністю дотримувався судового нагляду".

Співрозмовник Bloomberg розповів, що останнє рішення повністю знімає заборону на виїзд Дурова з Франції, а також скасовує вимогу до нього регулярно відмічатися в місцевій поліцейській дільниці.

Затримання Дурова у Франції