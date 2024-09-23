Дуров: Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера

Застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать правила месенджеру.
Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров.
Він повідомив, що спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук у Telegram безпечнішим.
"Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в "Пошуку" Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот", - зазначив Дуров.
Він заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією "Пошук" Telegram було оновлено "Умови використання" та "Політику конфіденційності".
"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - наголосив Дуров.
Затримання Дурова у Франції
- 24 серпня стало відомо, що мільярдера Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа.
- Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на затримання і наголосив що це - не політичне рішення.
- За даними видання Politico, французькі правоохоронці також розшукують брата Дурова Миколу.
- 29 серпня Дурова було звільнено у залі суду під заставу у 5 мільйонів євро. Він не може залишати територію Франції та повинен двічі на тиждень звітувати поліції.
- Пізніше Дуров визнав, що Telegram не є ідеальним, але відкинув звинувачення в тому, що платформа стала "раєм для анархістів" і обіцяє зробити висновки із подій у Парижі для поліпшення месенджера.