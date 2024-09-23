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Дуров: Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера

Спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук більш безпечнішим.

Дуров: Telegram надаватиме IP-адреси та телефони людей, які порушують правила месенджера
Фото: EPA\UPG

Застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать правила месенджеру.

Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров.

Він повідомив, що спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук у Telegram безпечнішим.

"Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в "Пошуку" Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот", - зазначив Дуров.

Він  заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією "Пошук" Telegram було оновлено "Умови використання" та "Політику конфіденційності".

"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - наголосив Дуров.

Затримання Дурова у Франції

 

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