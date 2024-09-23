До Міжнародного валютного фонду долучилася нова країна

Вчора на референдумі Ліхтенштейн проголосував за приєднання до МВФ.

Вчора на референдумі Ліхтенштейн проголосував за приєднання до Міжнародного валютного фонду, пише Reuters.

Крок покликаний глибше інтегрувати крихітне князівство в багатостороннє співробітництво та створити резерв для потенційних надзвичайних ситуацій у країні.

Виборці підтримали рішення 55,8% голосів проти 44,2%. Таким чином Ліхтенштейн формально став 191-м членом вашингтонського фонду.

Членство у МВФ підтримав принц Алоїс, виконуючий обов’язки глави держави та спадкоємець престолу.

Міністр закордонних справ Домінік Гаслер заявив, що країна обрала МВФ після ретельного розгляду, щоб проводити активну зовнішню політику та робити це в багатосторонній організації, яка має сенс для країни такого розміру.

Членство також пропонує додатковий рівень безпеки на випадок потенційних криз.

“Оскільки ми бачили в минулому, що навіть країни, які почуваються добре, можуть отримати вигоду від членства в МВФ”, – сказала міністерка.

За її словами, Ліхтенштейн формально стане членом фонду після того, як 21 жовтня зробить свій вступ до МВФ офіційним.