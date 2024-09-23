“Грифони” для України
“Грифони” для України
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
ГоловнаСвіт

До Міжнародного валютного фонду долучилася нова країна

Вчора на референдумі Ліхтенштейн проголосував за приєднання до МВФ.

До Міжнародного валютного фонду долучилася нова країна
Фото: publika.md

Вчора на референдумі Ліхтенштейн проголосував за приєднання до Міжнародного валютного фонду, пише Reuters.

Крок покликаний глибше інтегрувати крихітне князівство в багатостороннє співробітництво та створити резерв для потенційних надзвичайних ситуацій у країні.

Виборці підтримали рішення 55,8% голосів проти 44,2%. Таким чином Ліхтенштейн формально став 191-м членом вашингтонського фонду.

Членство у МВФ підтримав принц Алоїс, виконуючий обов’язки глави держави та спадкоємець престолу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Міністр закордонних справ Домінік Гаслер заявив, що країна обрала МВФ після ретельного розгляду, щоб проводити активну зовнішню політику та робити це в багатосторонній організації, яка має сенс для країни такого розміру.

Членство також пропонує додатковий рівень безпеки на випадок потенційних криз.

“Оскільки ми бачили в минулому, що навіть країни, які почуваються добре, можуть отримати вигоду від членства в МВФ”, – сказала міністерка.

За її словами, Ліхтенштейн формально стане членом фонду після того, як 21 жовтня зробить свій вступ до МВФ офіційним.

  • Міжнародний валютний фонд, МВФ (International Monetary Fund, IMF) ‒ спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, засноване з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги через коротко- і середньострокові кредити в іноземній валюті.
  • Резервними валютами МВФ є долар США, євро, британський фунт, японська єна та китайський юань. Штаб-квартиру інституції розміщено у Вашингтоні. З 1 жовтня 2019 року поточною директоркою-розпорядницею Фонду є Кристаліна Георгієва.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies