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Лідери конгресу США домовилися про законопроєкт про короткострокові витрати, уникнувши “шатдауну” уряду

Новий бюджетний рік у Штатах розпочнеться 1 жовтня.

Лідери конгресу США домовилися про законопроєкт про короткострокові витрати, уникнувши “шатдауну” уряду
Фото: EPA/UPG

Лідери Конгресу США домовилися про законопроєкт про короткострокові витрати, який фінансуватиме федеральні агентства протягом приблизно трьох місяців, пише France24.

Таким чином конгресмени запобігли можливому частковому припиненню роботи уряду, адже новий бюджетний рік почнеться 1 жовтня. Остаточні фінансові рішення відкладені до листопадових виборів президента.

Тимчасові законопроєкти про витрати зазвичай фінансують агентства на поточному рівні. Однак цьогоріч у них додатково передбачили 231 мільйон доларів для підтримки Секретної служби через два замахи на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, а також фінансову допомогу на перехідний період президентської влади.

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Після двопартійних переговорів керівництво законодавчого органу погодилося продовжити фінансування до середини грудня. Це дає нинішньому Конгресу можливість напрацювати законопроєкт про витрати на весь рік після виборів 5 листопада, а не перекладати цю відповідальність на наступний Конгрес та президента.

Тепер очікується, що двопартійна більшість “проведе” законопроєкт про короткострокове фінансування на фінішну пряму цього тижня. 

  • Однак ця угода не означає, що у грудні фінальний законопроєкт про витрати схвалять швидко. Результати виборів також можуть вплинути на політичні розрахунки. Якщо одна з партій отримає значну перевагу, боротьба може потенційно продовжитися на початку 2025 року.
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