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Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії

У документі є перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем, як-от воєнних конфліктів, зміни клімату, штучного інтелекту й реформування ООН та глобальних інституцій.

Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН
Фото: EPA/UPG

22 вересня Генеральна Асамблея ООН схвалила "Пакт майбутнього" - головний документ Саміту майбутнього, передає "Укрінформ".

На 42 сторінках документа є перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем. Йдеться про воєнні конфлікти, зміни клімату, штучний інтелект, а також реформування ООН і глобальних інституцій. Серед розділів пакту - «Сталий розвиток та фінансування розвитку», «Міжнародний мир і безпека», «Наука, технології, інновації та цифрове співробітництво», «Молодь та майбутні покоління».

Відповідно до документа, країни взяли на себе зобов'язання діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки на суші, морі, в космосі, у кіберпросторі та в інших нових сферах, для ефективнішої протидії взаємопов'язаним глобальним загрозам і виконання обіцянок, що містяться в Статуті ООН".

Росія спробувала протиснути поправку, яка передбачала би "принцип невтручання", що нібито важливо для країн Глобального півдня, аби "колективний Захід" не нав’язував їм свою волю.

Всі поправки Росії відхилили 143 голосами. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін сказав, що проєкт "лицемірний" і розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерреша за те, що в проєкті документа нібито не врахували усі пропозиції. Вершинін наполягав підтримати всі правки російської сторони, інакше Москва "дистанціюється" від консенсусного ухвалення документа.

У результаті президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав документ.

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