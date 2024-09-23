Президент Ірану заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України, — Guardian

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Тегеран начебто ніколи не схвалював агресію Росії проти України.
Також він знову заперечив постачання ракет до РФ і додав, що готовий сісти за стіл переговорів, пише The Guardian.
"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", – сказав Пезешкіан.
Також президент Ірану заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства, хоча ймовірно, такі постачання могли бути раніше.
- Раніше ЗМІ писали, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
- Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
- У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.