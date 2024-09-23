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Президент Ірану заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України, — Guardian

І ракет до РФ, за словами Пезешкіана, Іран не постачав.

Президент Ірану заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України, — Guardian
Новим президентом Ірану став Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Тегеран начебто ніколи не схвалював агресію Росії проти України. 

Також  він знову заперечив постачання ракет до РФ і додав, що готовий сісти за стіл переговорів, пише The Guardian.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", – сказав Пезешкіан.

Також президент Ірану заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства, хоча ймовірно, такі постачання могли бути раніше.

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