Президент Ірану заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України, — Guardian

І ракет до РФ, за словами Пезешкіана, Іран не постачав.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Тегеран начебто ніколи не схвалював агресію Росії проти України.

Також він знову заперечив постачання ракет до РФ і додав, що готовий сісти за стіл переговорів, пише The Guardian.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", – сказав Пезешкіан.

Також президент Ірану заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства, хоча ймовірно, такі постачання могли бути раніше.