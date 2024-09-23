Уряд Данії виділив понад 16 млн євро на відновлення енергетики України

Новий внесок для підтримки української енергосистеми є одним із найбільших з боку Данії.

Напередодні опалювального сезону уряд Данії виділяє на відновлення української енергетики 130 мільйонів данських крон (понад 16 млн євро).

Про це ідеться у повідомленні Міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

"Напередодні опалювального сезону триває цілеспрямоване знищення Росією доступу українців до електроенергії та тепла. Новий внесок Данії у розмірі 130 мільйонів датських крон зробить енергопостачання більш стійким," — йдеться в повідомленні.

Новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави. Про нього оголосили під час зустрічі в межах робочої групи країн "Групи семи" з питань енергетичної безпеки України.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергетична система була якомога міцнішою", – заявив міністр клімату, енергетики та постачання Ларс Аагаард.

Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.

Напередодні Данія перерахувала українському Міноборони перші 40,7 млн євро на виробництво військової техніки.