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Уряд Данії виділив понад 16 млн євро на відновлення енергетики України

Новий внесок для підтримки української енергосистеми є одним із найбільших з боку Данії.

Уряд Данії виділив понад 16 млн євро на відновлення енергетики України
Прапор Данії
Фото: radatv

Напередодні опалювального сезону уряд Данії виділяє на відновлення української енергетики 130 мільйонів данських крон (понад 16 млн євро). 

Про це ідеться у повідомленні Міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

"Напередодні опалювального сезону триває цілеспрямоване знищення Росією доступу українців до електроенергії та тепла. Новий внесок Данії у розмірі 130 мільйонів датських крон зробить енергопостачання більш стійким," — йдеться в повідомленні.

Новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави. Про нього оголосили під час зустрічі в межах робочої групи країн "Групи семи" з питань енергетичної безпеки України.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергетична система була якомога міцнішою", – заявив міністр клімату, енергетики та постачання Ларс Аагаард.

Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.

  • Напередодні Данія перерахувала українському Міноборони перші 40,7 млн євро на виробництво військової техніки.
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