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Ворог атакував Нікопольський район дронами і бив з артилерії

Внаслідок обстрілів виникли пожежі, також постраждав цивільний.

Ворог атакував Нікопольський район дронами і бив з артилерії
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини близько 20 разів, також ворог бив з важкої артилерії. 

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

У Нікополі через ворожі обстріли постраждав 51-річний чоловік. Його з рваними ранами обличчя госпіталізували.

Також пошкоджена інфраструктура. Через обстріли виникли пожежі: горіли приватні будинки, навіс, гараж. 

Понівечені понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників, а також — чотири легкові автомобілі, два газогони і три лінії електропередач. Побитий й автогрейдер.

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