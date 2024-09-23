Ворог атакував Нікопольський район дронами і бив з артилерії

Впродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини близько 20 разів, також ворог бив з важкої артилерії.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

У Нікополі через ворожі обстріли постраждав 51-річний чоловік. Його з рваними ранами обличчя госпіталізували.

Також пошкоджена інфраструктура. Через обстріли виникли пожежі: горіли приватні будинки, навіс, гараж.

Понівечені понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників, а також — чотири легкові автомобілі, два газогони і три лінії електропередач. Побитий й автогрейдер.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів.