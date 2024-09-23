Росіяни організували день миру для дітей-сиріт у тимчасово окупованому Донецьку

Напередодні також було проведено псевдозахід до дня вшанування памʼяті загиблих дітей у російсько-українській війні.

У тимчасово окупованому Донецьку так зване “міністерство пропаганди” терористичного угруповання "ДНР" організувало для дітей-сиріт День миру.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Міжнародний день миру росіяни провели в тимчасово окупованому Донецьку у кращих сталінських традиціях. Показово воно відбулося у дитячих будинках для маленьких українців, які втратили своїх батьків через криваве вторгнення у їх дім армії рф", — зазначають в ЦНС.

Організаторами цинічного свята для дітей стало так зване “міністерство пропаганди” терористичного псевдоутворення ДНР.

"Напередодні схожий шабаш було проведено до дня вшанування памʼяті загиблих дітей у російсько-українській війні", — додають у спротиві.

У спротиві наголошують, що російська мораль ніколи не передбачає реальної скорботи та жалю, бо для РФ людське життя не має цінності, "тому кремль вдається до імітації людяності аби приховати свою справжню сутність".