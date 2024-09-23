На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіяни організували день миру для дітей-сиріт у тимчасово окупованому Донецьку

Напередодні також було проведено псевдозахід до дня вшанування памʼяті загиблих дітей  у російсько-українській війні.

Росіяни організували день миру для дітей-сиріт у тимчасово окупованому Донецьку
Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Донецьку так зване “міністерство пропаганди” терористичного угруповання "ДНР" організувало для дітей-сиріт День миру.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Міжнародний день миру росіяни провели в тимчасово окупованому Донецьку у кращих сталінських традиціях. Показово воно відбулося у дитячих будинках для маленьких українців, які втратили своїх батьків через криваве вторгнення у їх дім армії рф", — зазначають в ЦНС. 

Організаторами цинічного свята для дітей стало так зване “міністерство пропаганди” терористичного псевдоутворення ДНР. 

"Напередодні схожий шабаш було проведено до дня вшанування памʼяті загиблих дітей  у російсько-українській війні", — додають у спротиві. 

У спротиві наголошують, що російська мораль ніколи  не передбачає реальної скорботи та жалю, бо для РФ людське життя не має цінності, "тому кремль вдається до імітації людяності аби приховати свою справжню сутність".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies