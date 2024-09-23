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У Харківській області викрили чергову колаборантку

Під час окупації Балаклії жінка працевлаштувалась до окупаційної адміністрації.

У Харківській області викрили чергову колаборантку
Фото: прокуратура Харківської області

Правоохоронці викрили ще одну мешканку Балаклії, яка під час окупації працевлаштувалась до російської адміністрації.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Слідство встановило, що під час окупації Балаклії збройними силами РФ місцева мешканка свідомо пішла на співпрацю з ворогом. У червні 2022 року жінка обійняла посаду "заступника начальника ТУ — начальника відділу ЖКГ" в окупаційній адміністрації.   Колаборантка забезпечувала ведення документообігу у відповідності до стандартів РФ, приймала та опрацьовувала заяви від місцевих мешканців з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, а також вела журнал відвідувачів адміністративної будівлі адміністрації.  Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук. 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 35-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). 

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