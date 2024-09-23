У Києві затримали підозрюваних у вимаганні неіснуючого боргу в 12 500 доларів

У Києві затримали двох підозрюваних у вимаганні коштів. Вони "вибивали" з чоловіка 12 500 доларів вигаданого боргу. Зловмисниками виявилися двоє киян 52 і 53 років.

За даними слідства, вони тривалий час погрожували чоловікові, вимагаючи від нього "борг". Їх затримали під час отримання чергового траншу в $11 500, повідомили в поліції Києва.

До цього правоохоронці задокументували отримання тисячі доларів як першої частини.

"За результатами обшуків поліцейські вилучили гроші, автомобільні сканери для несанкціонованого проникнення в авто, документи та три автомобілі різних марок. Двом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 454 000 гривень застави кожному. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.