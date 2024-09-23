Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві затримали підозрюваних у вимаганні неіснуючого боргу в 12 500 доларів

Підозрюваними є двоє киян. 

У Києві затримали підозрюваних у вимаганні неіснуючого боргу в 12 500 доларів
У Києві затримали підозрюваних у вимаганні
Фото: поліція Києва

У Києві затримали двох підозрюваних у вимаганні коштів. Вони "вибивали" з чоловіка 12 500 доларів вигаданого боргу. Зловмисниками виявилися двоє киян 52 і 53 років.

За даними слідства, вони тривалий час погрожували чоловікові, вимагаючи від нього "борг". Їх затримали під час отримання чергового траншу в $11 500, повідомили в поліції Києва.

До цього правоохоронці задокументували отримання тисячі доларів як першої частини.

"За результатами обшуків поліцейські вилучили гроші, автомобільні сканери для несанкціонованого проникнення в авто, документи та три автомобілі різних марок. Двом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 454 000 гривень застави кожному. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies