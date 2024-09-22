У Києві нормалізувалася якість повітря, - КМВА

У Києві якість повітря нормалізувалася - станом на 15:30 22 вересня спостерігається низький рівень забрудненості.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Станом на 15:30 22 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - ідеться у повідомленні.

Зокрема на правому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Водночас на лівому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.