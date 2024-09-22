У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві нормалізувалася якість повітря, - КМВА

Усі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

У Києві нормалізувалася якість повітря, - КМВА
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві якість повітря нормалізувалася - станом на 15:30 22 вересня спостерігається низький рівень забрудненості.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Станом на 15:30 22 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - ідеться у повідомленні.

Зокрема на правому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Водночас на лівому березі на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

  • Погіршення якості повітря в Києві почалося 20 вересня о 1 ночі. По частинках пилу забруднення перевищує допустимі концентрації в п'ять разів. Причина – у пожежах у екосистемах Сумської, Київської, Чернігівської областей. Докладніше про те, як це впливає на дихальні шляхи і що робити, читайте в матеріалі LB.ua. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies