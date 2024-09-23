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Росіяни атакували село Шахове Донецької області, серед поранених діти

Пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.

Росіяни атакували село Шахове Донецької області, серед поранених діти
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Російські загарбники 23 вересня обстріляли село Шахове Донецької області, поранені семеро мирних жителів, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"7 людей, у тому числі 2 дитини, поранено внаслідок обстрілу Шахового. Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці", ідеться у повдомленні.

Також пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.

23 вересня російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області, внаслідок атаки загинула жінка, щонайменше троє поранених.

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