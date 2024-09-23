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Російська армія обстріляла Краматорськ на Донеччині: є жертви

Одна жінка загинула, щонайменше троє постраждалих.

Російська армія обстріляла Краматорськ на Донеччині: є жертви
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Відомо, що внаслідок атаки загинула жінка, щонайменше троє поранених.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як розповів Філашкін, у місті опівдні 23 вересня пролунали 6 вибухів. Внаслідок обстрілів загинула жінка приблизно 45 років, кількість поранених зросла до 3 людей. Пошкоджені 8 приватних будинків. 

"Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Знову і знову закликаю всіх: не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!", наголосив Філашкін.

Унаслідок російських обстрілів Донецької області загинули троє осіб. Поранення отримали десятеро. Серед травмованих є дитина.

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