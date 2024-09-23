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Через ворожі обстріли на Донеччині загинуло троє, поранені десятеро осіб, зокрема дитина

Протягом доби поліцейські зафіксували 3 233 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору.

Через ворожі обстріли на Донеччині загинуло троє, поранені десятеро осіб, зокрема дитина
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів Донецької області загинули троє осіб. Поранення отримали десятеро. Серед травмованих є дитина.

Про це повідомили у Національний поліції.

Протягом доби поліцейські зафіксували 3 233 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору.

Вибухи пролунали в дев'яти населених пунктах: містах Гірник, Добропілля, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селищі Курахівка, селі Новоукраїнка.

Пошкоджено 120 цивільних об’єктів, з них 105 житлових будинків.

У Мирнограді внаслідок артилерійських обстрілів загинули дві цивільних особи, пошкоджено чотири приватних оселі. Одна людина загинула в Новоукраїнці.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорськ росіяни накрили вогнем із РСЗВ «Торнадо-С». Там поранені шестеро мирних жителів, серед них – дівчинка 2008 року народження. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки, шість цивільних авто.

На Слов’янськ окупанти скинули чотири авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – травмовано трьох цивільних осіб, пошкоджено 72 приватних будинки, гараж з автомобілем, об’єкт інфраструктури.

Один поранений є у Миколаївці, яку ворог атакував бомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК. Пошкоджень зазнали три багатоквартирних будинки та лікарня.

По Добропіллю війська РФ завдали подвійного удару бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК – пошкодили 19 приватних будинків і адмінбудівлю.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

За допомогою поліції вдалося евакуювати ще 591 людину, з них 48 дітей. З початку обов’язкової евакуації виїхали 288 253 особи, серед них 34 069 – діти, 8 339 –люди з інвалідністю.

Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули через обстріл.

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