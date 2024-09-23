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Курахівський напрямок залишається першим за тижневою кількістю боїв

Загальна кількість атак ворога зросла. 

Курахівський напрямок залишається першим за тижневою кількістю боїв
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада працює на САУ Дана, Бахмутський напрямок
Фото: Роман Чоп

За попередній тиждень в Україні відбулося 1317 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог провів 13 ракетних ударів (36 ракет), 538 авіаударів (830 КАБ), вчинив близько 30 000 обстрілів (1139 – з реактивних систем залпового вогню).

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстріли, завдає авіаударів. Застосовує БпЛА для уточнення положення наших військ та ударів, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

На Харківському напрямку росіяни провели 13 атак, зокрема у районі населених пунктів Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському напрямку основні ворожі штурми були біля Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Піщаного, Лозової. Сили оборони відбили 98 атак.

На Лиманському захисники зупинили 143 атаки. Росіяни концентрувалися в районах Греківки, Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку оборонці відбивали 30 штурмових дій росіян, зокрема, у районах Переїзного, Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки і Івано-Даріївки.

На Краматорському Сили оборони відбили 46 атак. Найактивнішим ворог був у районах Васюківки, Часового Яру, Ступочок і Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог вчинив 97 штурмів біля Дружби, Нелипівки, Торецька, Залізного і Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 278 атак окупантів. Основні наступальні зусилля ворог зосередив у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Гродівка, Новогродівка, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Михайлівка, Миролюбівка, Маринівка і Красний Яр.

На Курахівському напрямку було найбільше штурмів – 319. Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки.

На Времівському Сили оборони відбивали 63 атаки в районах Вугледара, Водяного, Катеринівки, Солодкого і Макарівки.

На Гуляйпільському росіяни вчинили чотири безуспішні наступи в бік Гуляйполя.

На Оріхівському росіяни 31 раз атакували оборонців, в основному, в районі Роботиного і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від намірів витіснити захисників з зайнятих плацдармів та островів на Дніпрі. Провів 28 безуспішних атак.

Триває операція в Курській операції. 

  • Порівняно з тижнем раніше, 16-22 вересня кількість атак в Україні зросла (було 1012). Лідером за кількістю бойових зіткнень серед напрямків залишається Курахівський. Однак минулого тижня Росія атакувала на ньому ще активніше. Другий за кількістю – Покровський, тут боїв також побільшало. 
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