Курахівський напрямок залишається першим за тижневою кількістю боїв

За попередній тиждень в Україні відбулося 1317 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог провів 13 ракетних ударів (36 ракет), 538 авіаударів (830 КАБ), вчинив близько 30 000 обстрілів (1139 – з реактивних систем залпового вогню).

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстріли, завдає авіаударів. Застосовує БпЛА для уточнення положення наших військ та ударів, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

На Харківському напрямку росіяни провели 13 атак, зокрема у районі населених пунктів Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському напрямку основні ворожі штурми були біля Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Піщаного, Лозової. Сили оборони відбили 98 атак.

На Лиманському захисники зупинили 143 атаки. Росіяни концентрувалися в районах Греківки, Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку оборонці відбивали 30 штурмових дій росіян, зокрема, у районах Переїзного, Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки і Івано-Даріївки.

На Краматорському Сили оборони відбили 46 атак. Найактивнішим ворог був у районах Васюківки, Часового Яру, Ступочок і Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог вчинив 97 штурмів біля Дружби, Нелипівки, Торецька, Залізного і Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 278 атак окупантів. Основні наступальні зусилля ворог зосередив у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Гродівка, Новогродівка, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Михайлівка, Миролюбівка, Маринівка і Красний Яр.

На Курахівському напрямку було найбільше штурмів – 319. Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки.

На Времівському Сили оборони відбивали 63 атаки в районах Вугледара, Водяного, Катеринівки, Солодкого і Макарівки.

На Гуляйпільському росіяни вчинили чотири безуспішні наступи в бік Гуляйполя.

На Оріхівському росіяни 31 раз атакували оборонців, в основному, в районі Роботиного і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від намірів витіснити захисників з зайнятих плацдармів та островів на Дніпрі. Провів 28 безуспішних атак.

Триває операція в Курській операції.