Українські захисники упродовж доби знищили 1330 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Геншаб.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 643 750 солдатів.

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