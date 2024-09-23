Українські захисники упродовж доби знищили 1330 окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1330 окупантів, 16 танків, 81 артилерійську систему та 30 бойових броньованих машин ворога.
Про це повідомив Геншаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
- артилерійських систем – 18414 (+81) од,
- РСЗВ – 1197 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3145 (+1).
Дані уточнюються.