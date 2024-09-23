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Українські захисники упродовж доби знищили 1330 окупантів

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 643 750 солдатів. 

Українські захисники упродовж доби знищили 1330 окупантів
Український снайпер
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1330 окупантів, 16 танків, 81 артилерійську систему та 30 бойових броньованих машин ворога.

Про це повідомив Геншаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  643 750 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8784 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
  • артилерійських систем – 18414 (+81) од,
  • РСЗВ – 1197 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3145 (+1).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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