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Росіяни обстріляли приватний сектор у Слов’янську на Донеччині, поранені троє людей

Одну потерпілу витягли з-під завалів.

Росіяни обстріляли приватний сектор у Слов’янську на Донеччині, поранені троє людей
наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року

22 вересня російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор міста Слов’янськ на Донеччині.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, троє людей були поранені.

"Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги", - уточнили у прокуратурі.

наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року
наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року

наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року
наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року

Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, росіяни атакували місто, використовуючи ФАБ-250 з УМПК.

  • У неділю стало відомо, що дві працівниці шахти в Донецькій області були знайдені загиблими на території підприємства в результаті обстрілу і через пожежу за останню добу, ще одну потерпілу госпіталізували.
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