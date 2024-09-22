22 вересня російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор міста Слов’янськ на Донеччині.
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, троє людей були поранені.
"Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги", - уточнили у прокуратурі.
Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, росіяни атакували місто, використовуючи ФАБ-250 з УМПК.
- У неділю стало відомо, що дві працівниці шахти в Донецькій області були знайдені загиблими на території підприємства в результаті обстрілу і через пожежу за останню добу, ще одну потерпілу госпіталізували.