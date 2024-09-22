22 вересня російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор міста Слов’янськ на Донеччині.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, троє людей були поранені.

"Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги", - уточнили у прокуратурі.

наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року

наслідки російського обстрілу Слов’янська на Донеччині 22 вересня 2024 року

Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, росіяни атакували місто, використовуючи ФАБ-250 з УМПК.