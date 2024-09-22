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Умєров: Україна до кінця року буде кратно перевершувати Росію у виробництві дронів

Також розроблено ракетну програму, і вона досить потужна. 

Умєров: Україна до кінця року буде кратно перевершувати Росію у виробництві дронів
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Виробничі спроможності України у виробництві безпілотних літальних апаратів будуть у кілька разів перевершувати аналогічні спроможності Росії до кінця цього року.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми навіть цього року пояснили ринку, що ми будемо закуповувати понад мільйон дронів. Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів ми можемо виробити, але кілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша можливість - більше кількох мільйонів дронів, і ми здатні їх зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому що вже цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти", - сказав Умєров.

Він також заявив, що "ми робимо все можливе, щоб у нас ракетна програма була наближена за кількістю до дронової програми".

"Ми розробили ракетну програму, вона досить потужна. Ми нею вже обмінялися з партнерами й очікуємо, скільки з тієї спроможності, скільки ми можемо будувати ракет і дронів, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це, і найближчим часом ми вже отримаємо фінальну письмову відповідь наших партнерів", - розповів Умєров.

Раніше Умєров та естонський міністр оборони обговорили закупівлі українських далекобійних дронів і ракет.

Президент Володимир Зеленський також говорив, що забезпечення дронами Сил оборони є стратегічним пріоритетом

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