Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули через обстріл, ще одну людину поранено

Через обстріли та бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Полтавській та Сумській областях.

Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули через обстріл, ще одну людину поранено
Ілюстративне фото
Фото: телеграм / Zelenskiy

Дві працівниці шахти в Донецькій області були знайдені загиблими на території підприємства в результаті обстрілу і виникнення пожежі за останню добу, ще одну було госпіталізовано.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. У результаті обстеження будівель знайдено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доправлено в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Населений пункт, де сталася трагедія, не уточнюється.

Також, за даними Міненерго, за минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Полтавській та Сумській областях. Зокрема, у Сумській і Полтавській областях через обстріли виникали пожежі, знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі - пожежі було ліквідовано, живлення частково відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 12 тис. 110 споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій і технологічних порушень.

Загалом через бойові дії і техпорушення станом на ранок 22 вересня залишалися частково або повністю знеструмленими 485 населених пунктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies