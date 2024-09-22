Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули через обстріл, ще одну людину поранено

Через обстріли та бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Полтавській та Сумській областях.

Дві працівниці шахти в Донецькій області були знайдені загиблими на території підприємства в результаті обстрілу і виникнення пожежі за останню добу, ще одну було госпіталізовано.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. У результаті обстеження будівель знайдено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доправлено в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Населений пункт, де сталася трагедія, не уточнюється.

Також, за даними Міненерго, за минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Полтавській та Сумській областях. Зокрема, у Сумській і Полтавській областях через обстріли виникали пожежі, знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі - пожежі було ліквідовано, живлення частково відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 12 тис. 110 споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій і технологічних порушень.

Загалом через бойові дії і техпорушення станом на ранок 22 вересня залишалися частково або повністю знеструмленими 485 населених пунктів.