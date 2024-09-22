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Міненерго: росіяни атакували територію шахти на Донеччині, відомо про жертв

Через обстріл території шахти на Донеччині виникла пожежа, рятувальники виявили тіла двох працівниць.

Міненерго: росіяни атакували територію шахти на Донеччині, відомо про жертв
Фото: freeradio.com.ua

За минулу добу через обстріли російських окупантів виникли знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях. На Донеччині ворог атакував територію шахти.

Про це повідомляє Міненергетики.

Через обстріл території шахти у Донецькій області виникла пожежа, на момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. 

В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.

Також, у Дніпропетровській області під час тривоги вимикалась повітряна лінія, а в Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

У Полтавській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникла пожежа, при цьому знеструлювалась підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено.

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