Міненерго: росіяни атакували територію шахти на Донеччині, відомо про жертв

Через обстріл території шахти на Донеччині виникла пожежа, рятувальники виявили тіла двох працівниць.

За минулу добу через обстріли російських окупантів виникли знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях. На Донеччині ворог атакував територію шахти.

Про це повідомляє Міненергетики.

Через обстріл території шахти у Донецькій області виникла пожежа, на момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано.

В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.

Також, у Дніпропетровській області під час тривоги вимикалась повітряна лінія, а в Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

У Полтавській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникла пожежа, при цьому знеструлювалась підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено.